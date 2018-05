10 ANS EN THAÏLANDE: 1res images intrigantes de l'anthologie sélectionnée à Cannes

Quatre réalisateurs thaïlandais sont invités à imaginer leur pays dans 10 ans.

Voici le postulat de 10 ans en Thaïlande, présenté ce jeudi en séance spéciale au Festival de Cannes. Les quatre réalisateurs sont Aditya Assarat (lire notre entretien), le palmé Apichatpong Weerasethakul mais aussi Chulayarnnon Siriphol et Wisit Sasanatieng.

Retrouvez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images intrigantes de 10 ans en Thaïlande ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !