LES OISEAUX DE PASSAGE: gros plan sur le film d'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue.

Voici le pitch des Oiseaux de passages, co-réalisé par les Colombiens Ciro Guerra et Cristina Gallego. Ciro Guerra a été révélé avec le film L'Etreinte du serpent qu'il a réalisé il y a trois ans, tandis que Cristina Gallego a produit ce long métrage. Les Oiseaux de passages fait l'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs qui débute aujourd'hui. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Des premières images des Oiseaux de passage ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

