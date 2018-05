L’ÉTÉ: 1res images du drame musical de Kirill Serebrennikov en compétition à Cannes

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

Voici le pitch de L’Été, nouveau long métrage du réalisateur russe Kirill Serebrennikov. Découvert notamment avec Le Disciple, Kirill Serebrennikov est également metteur en scène de théâtre. Il est actuellement assigné à résidence en Russie. L’Été est dévoilé ce mercredi en compétition à Cannes. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de L’Été ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

