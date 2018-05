YOMEDDINE: 1res images d'une découverte égyptienne en compétition ce mercredi à Cannes

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité...

Voici le pitch de Yomeddine, premier long métrage de l’Égyptien Abu Bakr Shawky. C'est l'un des paris du Festival de Cannes cette année puisque ce film, mélange d'aventures, de drame et de comédie intègre directement la compétition. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de Yomeddine ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

