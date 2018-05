LES ÂMES MORTES: gros plan sur le doc-fleuve de Wang Bing dévoilé ce mercredi à Cannes

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert de Gobi. Qualifiés d’ »ultra-droitiers » lors la campagne politique anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.

Voici le pitch des Âmes mortes, le nouveau long métrage du Chinois Wang Bing (lire notre entretien). Le réalisateur de A l'ouest des rails, du Fossé ou de Madame Fang (en salles le mois prochain) signe un film-fleuve de plus de 8 heures qui sera dévoilé ce mercredi hors compétition au Festival de Cannes. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images des Âmes mortes ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

