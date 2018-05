BLOOD MOON: un nouvel ovni pour Ana Lily Amirpour ?

Révélée par le film de vampires iraniens A Girl Walks Home Alone at Night puis primée à Venise avec sa romance cannibale The Bad Batch, la réalisatrice américaine Ana Lily Amirpour prépare un nouveau film - et celui-ci pourrait être aussi singulier que ses précédents longs métrages.

Ce film s'intitulerait Blood Moon. Il raconterait les aventures hallucinées d'une femme échappée d'un asile et qui possède des pouvoirs particuliers. Elle trouve dans les rues humides de la Nouvelle Orléans des alliés inattendus... Ce long métrage serait entre autres inspiré par les films d'aventures des années 80 et 90.

Plus d'informations à suivre...

