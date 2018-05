ASH IS PUREST WHITE: une affiche pour le nouveau Jia Zhang-Ke en compétition à Cannes

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule personne qu’il ait jamais aimée...

Voici le pitch du nouveau film du Chinois Jia Zhang-Ke, Ash is Purest White. Ce long métrage, qui sortira en France le 26 décembre, figure en compétition au Festival de Cannes qui débute ce mardi. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une affiche de Ash is Purest White a été mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

