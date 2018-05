PETRA: 1res images d'un drame espagnol projeté ce jeudi à la Quinzaine des Réalisateurs

Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais connu son père. Obstinée, la quête de ses origines la mène jusqu'à Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. Ce dernier accepte de l'accueillir en résidence dans son atelier, perdu dans les environs de Gérone. Petra découvre alors un homme cruel et égocentrique, qui fait régner parmi les siens rancœur et manipulation. Espérant des réponses, la jeune femme consent à se rapprocher de cette famille où dominent les non-dits et la violence. Petra trouvera-t-elle vraiment ce qu'elle est venue chercher ?

Voici le pitch de Petra, nouveau film du réalisateur espagnol Jaime Rosales. Rosales a été remarqué notamment avec ses films La Soledad et La Belle jeunesse. Ce film figure dans la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs et est diffusé ce jeudi. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Des premières images de Petra ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

