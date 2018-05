BOX-OFFICE FRANCE: Cannes fait décoller Asghar Farhadi aux 1res séances Paris

Présenté en ouverture du Festival de Cannes (lire notre dossier), Everybody Knows de l'Iranien Asghar Farhadi est propulsé en tête du classement aux premières séances de ce mercredi. Le film avec Penelope Cruz et Javier Bardem attire 2109 spectateurs dans 31 salles, un score supérieur au précédent film d'ouverture de Cannes, Les Fantômes d'Ismaël (1886 entrées). Death Wish avec Bruce Willis, il est vrai moins distribué (12 copies) est distancé avec 557 entrées. Le podium est mollement complété par la comédie Monsieur je-sais-tout qui attire 496 spectateurs dans 16 salles.

Dans le même nombre de copies, la comédie Abdel et la comtesse fait encore moins bien avec 423 entrées. Score encourageant en revanche pour le Japonais Senses de Ryusuke Hamaguchi dont le second volet est sorti ce mercredi: 305 entrées dans 9 salles seulement.

Source Rentrak France

