QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2018: la sélection reprise à Paris !

La 50e édition de la Quinzaine des Réalisateurs vient de donner son coup d'envoi dans le cadre du Festival de Cannes. Lecteurs parisiens, si vous n'êtes pas sur place, bonne nouvelle: l'intégralité de la sélection est reprise 24 mai au 3 juin au Forum des Images.

Parmi les films très attendus: Climax de Gaspar Noé, Miraï de Mamoru Hosoda, Mandy de Panos Cosmatos, Amin de Philippe Faucon, entre autres nombreuses découvertes. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du Forum des Images !

