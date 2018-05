FESTIVAL DE JEONJU 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival de Jeonju, principal festival dédié au cinéma d'auteur en Corée après celui de Busan, a été dévoilé.

La compétition coréenne a été remportée par The Land of Seonghye de Jung Hyung-Suk. Ce drame raconte l'histoire d'une femme qui, après avoir été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail, quitte son emploi et se retrouve dans une situation de détresse. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

La compétition internationale a été remportée par Las Herederas du Paraguayen Marcelo Martinessi. Ce long métrage primé en début d'année à la Berlinale raconte l'histoire de Chela, la soixantaine, qui appartient à la petite bourgeoisie paraguayenne et est forcée d’affronter la vie alors que son héritage est en train de disparaître et que sa compagne est envoyée en prison. Retrouvez notre critique du film et sa bande annonce en cliquant ici.

Le site officiel du festival

