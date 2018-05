L'ANGE: 1res images d'un drame argentin vénéneux projeté à Cannes ce vendredi

Buenos Aires, 1971. Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange à qui personne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa route croise celle de Ramon. Ensemble ils forment un duo trouble au charme vénéneux. Ils s’engagent sur un chemin fait de vols, de mensonges où tuer devient bientôt une façon de s’exprimer...

Voici le pitch de L'Ange de l'Argentin Luis Ortega. Ce long métrage figure dans la section Un Certain du Festival de Cannes et est diffusé ce vendredi au festival. Retrouvez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de L'Ange ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

