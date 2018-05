THE SPY GONE NORTH: 1res images d'un thriller coréen projeté à Cannes ce vendredi

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret et le plus dangereux au monde, l’espion "Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu’il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié...

Voici le pitch de The Spy Gone North, nouveau long métrage du Coréen Yoon Jong-Bin. Déjà passé par Cannes avec The Unforgiven il y a une dizaine d'années et réalisateur du carton Nameless Gangster, Yoon revient à Cannes hors compétition avec ce film projeté en séance de minuit ce vendredi. Retrouvez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de The Spy Gone North ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

