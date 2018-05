BOX-OFFICE FRANCE: "Senses" se distingue, "Taxi" vers le plus faible score de la série

Plus grosse sortie de la semaine avec près de 500 copies, Rampage - Hors de contrôle avec Dwayne Johnson réalise le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine avec 344.794 entrées - un score solide mais pas extraordinaire. Le film d'horreur Action ou vérité s'offre une bien meilleure moyenne par copie avec 228.225 entrées dans 227 salles. C'est le contraire pour la comédie MILF avec seulement 72.330 entrées dans 250 salles.

Parmi les petits, belle performance de Senses dont le premier volet attire 20.123 spectateurs dans 49 salles. Cette sortie hors normes (le film-fleuve de Ryusuke Hamaguchi a été découpé en trois programmes) était un pari, celui-ci est relevé. Le long métrage fait mieux que deux nouveautés plus distribuées et bénéficiant d'une plus grosse affiche: Paul, apôtre du Christ (19.067 entrées dans 67 salles) et Otages à Entebbe (16.708 spectateurs dans 62 salles).

Du côté des anciennes sorties, Taxi 5 devrait réaliser le plus mauvais score de la série. Le film n'en est qu'à 3.1 millions d'entrées en un mois, alors que les précédents épisodes ont attiré entre 4.5 millions (pour Taxi 4) et 10 millions (pour Taxi 2) de spectateurs. En fin de carrière, L'Île aux chiens devrait battre Fantastic Mr Fox, le précédent film d'animation de Wes Anderson. L'Île en est à 327.099 entrées en un mois tandis que Fox avait franchi les 350.000 entrées au total.

