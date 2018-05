Naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif.

Voici les mystérieux premiers indices concernant Climax, le nouveau film de Gaspar Noé. Ce long métrage, qui sortira le 19 septembre en France, est présenté en sélection à Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Un premier teaser de Climax a été dévoilé, pour le découvrir, cliquez ci-dessus.

