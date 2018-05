LES CHATOUILLES: 1res images d'un drame français projeté aujourd'hui à Un Certain Regard

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles »? Une fois devenue adulte, Odette libère sa parole, et se plonge corps et âme dans sa carrière de danseuse, dans le tourbillon de la vie...

Voici le pitch des Chatouilles, premier long métrage réalisé par Andréa Bescond et Eric Métayer. A l'affiche, on retrouve Andréa Bescond elle-même, ainsi que Karin Viard, Clovis Cornillac et Pierre Deladonchamps. Ce long métrage figure dans la section Un Certain du Festival de Cannes et est diffusé ce lundi au festival. Retrouvez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images des Chatouilles, qui sortira le 26 septembre, ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !