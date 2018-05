LES MOISSONNEURS: gros plan sur une découverte sud-africaine projetée aujourd'hui à Cannes

Afrique du Sud, Free State, bastion d’une communauté blanche isolée, les Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère. Les deux garçons engagent une lutte pour le pouvoir, l'héritage et l'amour parental.

Voici le pitch des Moissonneurs, premier long métrage du réalisateur sud-africain Etienne Kallos. Ce long métrage figure dans la section Un Certain du Festival de Cannes et est diffusé ce lundi au festival. Retrouvez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images des Moissonneurs, dont la date de sortie est pour le moment calée au 13 février 2019, ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !