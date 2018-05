BAD BAD WINTER: 1res images d'une découverte kazakhe de l'ACID

Après le décès de sa grand-mère, la fille d’un riche homme d’affaires retourne dans sa ville natale. Elle reçoit la visite d’anciens camarades de classe, mais leurs retrouvailles prennent une tournure inattendue...

Voici le pitch de Bad Bad Winter, réalisé par la Kazakhe Olga Korotko. Ce long métrage est dévoilé ce mardi lors du prochain Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de l'ACID. Retrouvez cette sélection en cliquant ici.

Des premières images de Bad Bad Winter ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

