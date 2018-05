PRISONERS OF THE GHOSTLAND: Sono Sion dirige Nicolas Cage dans son nouveau film

Un criminel réputé est envoyé en mission afin de secourir une jeune fille qui a été enlevée et qui se trouve dans une sombre dimension surnaturelle...

Voici le pitch de Prisoners of the Ghostland, le nouveau long métrage du Japonais Sono Sion. Il s'agira du premier film tourné en anglais par le réalisateur. Celui-ci devrait diriger Nicolas Cage dans le rôle principal. Cage poursuit son retour dans un nouveau film de genre après Mandy de Panos Cosmatos, présenté cette semaine à la Quinzaine des Réalisateurs.

Plus d'informations à suivre...

