DÉCÈS: Margot Kidder (1948-2018)

L'actrice canadienne Margot Kidder est décédée. Après avoir fait de la télévision, Margot Kidder apparaît pour la première fois au cinéma en 1969 dans la comédie Gaily, Gaily. Elle devient une icône du cinéma d'horreur en jouant d'abord dans le thriller horrifique Sœur de sang de Brian de Palma. Elle s'illustre ensuite dans le premier slasher de l'histoire, Black Christmas, réalisé par Bob Clark et dans le film de maison hantée Amityville, la maison du diable de Stuart Rosenberg. L'actrice est également populaire pour son rôle dans Superman et ses trois suites. Elle tournait son dernier film, le drame The Neighborhood, l'an passé. Margot Kidder avait 69 ans.