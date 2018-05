IN MY ROOM: 1res images d'un mystérieux drame allemand projeté ce jeudi à Cannes

Armin commence à avoir passé l’âge: celui de sortir tard le soir comme celui de la fille qui lui plait. Il n’est pas vraiment heureux mais ne peut pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se réveille: si le monde extérieur semble inchangé, il n’y a plus la moindre trace de vie humaine...

Voici le pitch de In My Room, le nouveau film de l'Allemand Ulrich Köhler (Montag, La Maladie du sommeil). Ce long métrage coproduit par Maren Ade est diffusé ce jeudi à Cannes dans la section Un Certain Regard. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de In My Room ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

