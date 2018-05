TROPPA GRAZIA: 1res images d'un film italien avec Alba Rohrwacher projeté ce jeudi à la Quinzaine

Lucia, mère célibataire, bataille pour trouver un juste équilibre entre sa fille adolescente, une histoire d’amour compliquée et sa carrière de géomètre. Son avenir professionnel se voit compromis lorsqu’elle réalise que la futur construction d’un bâtiment ambitieux s’avère en fait être dangereux pour l’environnement en raison des cartes topographiques inexactes du conseil municipal. Lucia est tiraillée mais pas peur de perdre son travail, elle décide tout de même de garder le silence sur cette découverte. Une mystérieuse étrangère essaye alors de convaincre Lucia de tenir tête à ses supérieurs et recommande la construction d’une église sur le site du chantier problématique. Lucia, qui croit aux miracles, va rapidement être mise à l’épreuve...

Voici le pitch de Troppa Grazia, le nouveau film de l'Italien Gianni Zanasi. Le rôle principal de ce long métrage est tenu par Alba Rohrwacher. Troppa Grazia est présenté ce jeudi à Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Découvrez gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Des premières images de Troppa Grazia ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

