SEMAINE DE LA CRITIQUE 2018: le palmarès !

Le palmarès de la Semaine de la Critique a été dévoilé.

C'est le film portugais Diamantino de Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt qui a remporté le Grand Prix. Ce long métrage raconte l'histoire de Diamantino, icône absolue du football, qui est capable à lui seul de déjouer les défenses les plus redoutables. Alors qu’il joue le match le plus important de sa vie, son génie n’opère plus. Sa carrière est stoppée net, et la star déchue cherche un sens à sa vie. Commence alors une folle odyssée, où se confronteront néo-fascisme, crise des migrants, trafics génétiques délirants et quête effrénée de la perfection... Nous vous présentions les premières images de ce film ici. Notre critique sera très bientôt en ligne.

Le prix de la révélation est allé à l'acteur Félix Maritaud pour sa prestation dans Sauvage, long métrage français de Camille Vidal-Naquet que nous vous présentions ici.

Le prix du court métrage est revenu au Grec Ektoras Malo : I Teleftea Mera Tis Chronias de Jacqueline Lentzou.

Le palmarès complet

