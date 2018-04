DIAMANTINO: 1res étranges images d'un film portugais sélectionné à la Semaine de la Critique

Diamantino, icône absolue du football, est capable à lui seul de déjouer les défenses les plus redoutables. Alors qu’il joue le match le plus important de sa vie, son génie n’opère plus. Sa carrière est stoppée net, et la star déchue cherche un sens à sa vie. Commence alors une folle odyssée, où se confronteront néo-fascisme, crise des migrants, trafics génétiques délirants et quête effrénée de la perfection...

Voici le pitch de Diamantino, réalisé par le Portugais Gabriel Abrantes & l'Américain Daniel Schmidt. Il s'agit de leur premier long métrage. Ce film figure en compétition à la Semaine de la Critique, dont la sélection a été dévoilée en début de semaine. Retrouvez les films retenus en cliquant ici.

D'intrigantes premières images ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

