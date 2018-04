BOX-OFFICE FRANCE: Agnès Jaoui en tête, Kev Adams à la traine aux 1res séances Paris

Place publique d'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film ne manque pas ses débuts avec 1705 entrées dans 27 salles. La comédie Larguées démarre correctement avec 1046 entrées dans 19 salles, tout comme le drame historique Escobar qui compte 973 spectateurs dans 16 salles.

Love Addict, avec Kev Adams, est largement distancé avec 554 entrées dans 15 salles. A moins d'un rebond sur le reste du territoire, cela constituerait une nouvelle déconvenue pour l'humoriste après les scores décevants de Tout là-haut et Gangsterdam. La comédie Game Night rate son démarrage avec 417 entrées dans 17 salles. Aucune des petites sorties de la semaine ne parvient pour le moment à se distinguer.

Source Rentrak France

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !