FESTIVAL DE CANNES 2018: des ajouts en compétition et hors compétition

Des derniers ajouts en compétition, hors compétition et à Un Certain Regard ont été effectués pour la sélection officielle du prochain Festival de Cannes.

Le thriller français Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez (Les Rencontres d'après minuit), le drame kazakh Ayka de Sergey Dvortsevoy (Tulpan) et le drame turc Le Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan (la Palme d'or Winter Sleep) rejoignent la compétition.

Le thriller danois The House That Jack Built de Lars von Trier sera diffusé hors compétition. The Man Who Killed Don Quixote du Britannique Terry Gilliam sera également hors compétition, projeté en clôture.

Le documentaire Whitney de Kevin Macdonald et le film de SF Fahrenheit 451 de l’Américain Ramin Bahrani seront diffusés en séances de minuit.

Le film d'animation Another Day of Life de Raul de la Fuente et Damian Nenow, co-produit par la Pologne et l'Espagne, sera présenté en séance spéciale.

Enfin, trois longs métrages ont été ajoutés à la sélection Un Certain Regard: Donbass de l’Ukrainien Sergey Loznitsa qui fera l'ouverture, Muere, Monstruo, Muere de l’Argentin Alejandro Fadel et Chuva E Cantoria Na Aldeia Dos Mortos du Portugais João Salaviza et de la Brésilienne Renée Nader Messora.

Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Source: Festival de Cannes

