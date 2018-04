Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets...

Voici le pitch de Une affaire de famille, le nouveau long métrage du Japonais Hirokazu Kore-Eda. Alors que son dernier film en date, The Third Murder, est actuellement dans les salles françaises, Une affaire de famille figurera le mois prochain en compétition du Festival de Cannes. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une première bande annonce de Une affaire de famille vient d'être dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

