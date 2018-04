FESTIVAL DE CANNES 2018: le jury dévoilé !

La jury de la compétition du prochain Festival de Cannes vient d'être dévoilé. Découvrez-le ci-dessous.

Cate Blanchett - présidente

Chang Chen

Ava DuVernay

Robert Guédiguian

Khadja Nin

Léa Seydoux

Kristen Stewart

Denis Villeneuve

Andrey Zvyagintsev

La 71e édition du Festival de Cannes se déroulera du 8 au 19 mai. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Source: Festival de Cannes

