DOLOR Y GLORIA: 1res infos sur le prochain Pedro Almodovar

Deux ans après Julieta, le réalisateur espagnol Pedro Almodovar prépare son nouveau long métrage. Ce prochain film s'intitulerait Dolor y Gloria. Le cinéaste retrouverait deux de ses acteurs fétiches: Penelope Cruz (qu'il a dirigée dans En chair et en os, Tout sur ma mère, Volver, Étreintes brisées et Les Amants passagers) et Antonio Banderas (qu'il a dirigé dans Le Labyrinthe des passions, Matador, La Loi du désir, Femmes au bord de la crise de nerfs, Attache-moi ! et La piel que habito).

Dolor y Gloria se déroulera dans les années 60, les années 80 et aujourd'hui, dans le milieu de la création artistique. Ce sera, selon ses dires, un film sur "les premiers amours, les amours suivants, la maternité, la mort". Le tournage de Dolor y Gloria devrait débuter cet été, le film devrait être visible courant 2019.

