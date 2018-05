BOX-OFFICE FRANCE: "Deadpool" en recul, "Senses" progresse encore aux 1res séances Paris

Sans surprise, le blockbuster Deadpool 2 a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Ses 3558 entrées dans 24 salles constituent un bon score mais celui-ci est en retrait par rapport aux plus de 4000 entrées enregistrées par le premier volet. Propulsé par Cannes, En guerre de Stéphane Brizé attire 1071 spectateurs dans 23 salles: un démarrage solide. Le podium est mollement complété par le film d'animation Tad et le secret du Roi Midas qui compte 428 spectateurs dans 13 salles.

Le troisième et dernier volet de Senses de Ryusuke Hamaguchi confirme le pari réussi de cette sortie atypique: le film réalise le meilleur démarrage des trois épisodes avec 424 spectateurs dans 8 salles seulement. Pour comparaison, le film d'horreur No dormiras, diffusé dans une salle de plus, n'attire que 168 spectateurs. Débuts sur la pointe des pieds pour le doc 14 pommes, qui attire 49 spectateurs dans 4 salles.

Source Rentrak France

