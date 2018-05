CAPHARNAÜM: gros plan sur le nouveau Nadine Labaki en compétition à Cannes

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans est présenté devant le juge. Le juge : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? » Zain: « Pour m’avoir donné la vie. »

Voici le point de départ de Capharnaüm, le nouveau long métrage de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki. Découverte à la Quinzaine des Réalisateurs avec Caramel, Labaki a confirmé depuis avec Et maintenant on va où ?. Capharnaüm a été dévoilé ce jeudi en compétition à Cannes. Retrouvez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une première image de Capharnaüm a été mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

