AYKA: 1res images du drame kazakh en compétition ce vendredi à Cannes

Ayka vient d'accoucher. Elle ne peut pas se permettre d'avoir un enfant. Elle n'a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même pas une chambre à elle. Mais c'est compter sans la nature, qui reprendra ses droits.

Voici le pitch de Ayka, nouveau long métrage du réalisateur kazakh Sergey Dvortsevoy. Dvortsevoy avait été couronné à Cannes dans la section Un Certain Regard avec son film Tulpan. Il fait son retour au festival, cette fois en compétition. Ayka est dévoilé ce vendredi. Retrouvez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de Ayka ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

