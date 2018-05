EVERY DAY A GOOD DAY: une belle affiche pour le drame japonais

Noriko est étudiante. Sur la recommandation de sa mère, Noriko participe avec sa cousine Michiko à une cérémonie du thé. Celle-ci est dispensée par la professeure Takeda. Dans ses moments tristes comme joyeux, Noriko a désormais cette cérémonie pour elle...

Voici le pitch de Every Day a Good Day, nouveau long métrage du Japonais Tatsushi Omori (The Whispering of the Gods). Omori a également été repéré comme acteur dans Sketches of Kaitan City ou Our Homeland. A l'affiche de ce long métrage: Haru Kuroki (La Maison au toit rouge, The Long Excuse) et Kirin Kiki (vue récemment chez Naomi Kawase et Hirokazu Kore-Eda).

Every Day a Good Day sortira en octobre au Japon. Une belle affiche a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

