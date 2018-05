BOX-OFFICE FRANCE: Asghar Farhadi écrase Arnaud Ducret

Propulsé par sa présentation à Cannes, Everybody Knows offre à l'Iranien Asghar Farhadi le meilleur démarrage de sa carrière. Le long métrage avec Penelope Cruz et Javier Bardem attire 391.207 spectateurs dans 410 salles (c'est, il est vrai, sa plus grosse sortie). Son meilleur démarrage en date était jusqu'ici Le Passé avec 260.761 spectateurs. Sortie sur un nombre de copies voisin, la comédie Monsieur Je-sais-tout est pourtant battue à plates coutures. La nouvelle coqueluche de la comédie française, l'humoriste Arnaud Ducret, se paye le luxe d'un troisième bide en trois films et en moins de deux mois. Monsieur Je-sais-tout ne compte que 186.907 spectateurs dans près de 400 salles, cela fait suite au résultat moyen de Les Dents, pipi et au lit (un peu plus de 400.000 entrées en fin de carrière) et au gouffre Gaston Lagaffe (un peu plus de 500.000 entrées).

Le remake Death Wish débute correctement avec 145.073 entrées dans 250 salles. L'autre comédie française de la semaine, Abdel et la Comtesse, est également un film que personne n'a voulu voir: 109.355 entrées dans 317 salles. Avec un jour d'exploitation en moins (le film est sorti le 10 mai, calé sur sa présentation à Cannes), Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré compte 75.674 spectateurs dans 165 salles. Le trampoline de Cannes n' peut-être pas fonctionné autant qu'espéré mais ce score reste à surveiller sur une semaine pleine.

Du côté des anciennes sorties, les divers jours fériés ont aidé les films à se maintenir. Avengers: Infinity War franchit les 4 millions d'entrées, Rampage - Hors de contrôle les 600.000 tandis que Taxi 5, avec 3.4 millions d'entrées en 5 semaines, confirme qu'il s'agira là du plus faible score de la série. Le film d'horreur Action ou vérité passe les 400.000 entrées, la comédie Larguées franchit les 700.000, Place publique les 500.000. La comédie MILF dépasse péniblement les 100.000 entrées en 2 semaines d'exploitation, tandis que L'Île aux chiens bat le score de Fantastic Mr Fox avec 364.714 entrées en 5 semaines.

