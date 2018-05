FESTIVAL DE CANNES 2018: le palmarès d'Un Certain Regard

Le palmarès de la section Un Certain Regard a été dévoilé.

Le Prix Un Certain Regard est allé à Gräns (Border) du Danois Ali Abbasi. Ce film raconte l'histoire de Tina, douanière à l’efficacité redoutable, qui est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui... Découvrez des premières images de Gräns dans notre galerie.

Le prix du scénario est allé à Sofia de la Marocaine Meryem Benm’Barek. Ce film raconte l'histoire de Sofia, 20 ans, qui vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités... Retrouvez notre critique du film en cliquant ici. Sofia sortira le 19 septembre en France.

Le prix d'interprétation est allé au Belge Victor Polster pour Girl. Ce film raconte l'histoire de Lara, 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née assignée garçon... Découvrez des premières images en cliquant ici. Girl sortira le 10 octobre en France.

Le prix de la mise en scène a été décerné à l'Ukrainien Sergei Loznitsa pour Donbass. Ce film raconte, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, "une guerre hybride qui mêle conflit armé ouvert et saccages perpétrés par des gangs. Dans le Donbass, la guerre s'appelle la paix, la propagande est érigée en vérité, la haine prétend être l'amour. Cela ne concerne pas une région, un pays ou un système politique, cela concerne l'humanité et la civilisation en général. Cela concerne chacun de nous". Donbass sortira le 5 septembre en France.

Enfin, le prix spécial du jury a été attribué à Les Morts et les autres des Portugais João Salaviza et Renée Nader Messora. Son pitch: "Ce soir, dans la forêt qui encercle le village, le calme règne. Quand les vivants s'endorment, la forêt se réveille. Ihjãc, un jeune indigène Krahô vivant au nord du Brésil, fait des cauchemars depuis qu'il a perdu son père. Il marche dans l'obscurité, son corps en sueur se déplace avec précaution. Quand un chant lointain se fait entendre à travers les palmiers, c’est la voix de son père disparu qui appelle son fils à la cascade. Car voici venu le temps d'organiser la cérémonie funéraire pour que l'esprit du père puisse rejoindre le village des morts et que le deuil prenne fin...."

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !