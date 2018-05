FESTIVAL DE CANNES 2018: le palmarès !

Le palmarès du Festival de Cannes, dont le jury était présidé par Cate Blanchett, a été dévoilé ! Découvrez-le ci-dessous.

Palme d'or

Une affaire de famille, Hirokazu Kore-eda

Grand Prix

BlacKkKlansman, Spike Lee

Prix de la mise en scène

Pawel Pawlikowski pour Cold War

Prix d'interprétation féminine

Samal Yeslyamova pour Ayka

Prix d'interprétation masculine

Marcello Fonte pour Dogman

Prix du scénario

Alice Rohrwacher pour Heureux comme Lazzaro, Jafar Panahi & Nader Saeivar pour Trois visages

Prix du jury

Capharnaüm, Nadine Labaki

Palme d'or spéciale

Jean-Luc Godard pour Le Livre d'image

Caméra d'or

Girl, Lukas Dhont

