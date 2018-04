GIRL: 1res images d'un premier film sélectionné à Cannes

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née assignée garçon...

Voici le pitch de Girl, réalisé par le Belge Lukas Dhont. Il s'agit de son premier long métrage. Celui-ci vient d'être sélectionné au Festival de Cannes, dans la section Un Certain Regard. Retrouvez la sélection en cliquant ici.

Des premières images de Girl ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

