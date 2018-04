ASAKO I & II: une affiche pour le film japonais en compétition à Cannes

Asako, une jeune femme de 21 ans qui vit à Osaka, tombe follement amoureuse de Baku. Mais un jour, Baku disparaît. Deux ans plus tard, désormais installée à Tokyo, Asako rencontre Ryohei, qui est le sosie parfait de son amour disparu. Elle va alors se laisser séduire par ce jeune homme qui possède une personnalité totalement différente de celle de Baku...

Voici le pitch de Asako I & II (Netemo sametemo), nouveau long métrage du Japonais Ryusuke Hamaguchi (lire notre entretien). Hamaguchi a été remarqué entre autres grâce au monumental Happy Hour, qui sortira au mois de mai et en trois parties chez nous. Ce nouveau film est adapté du roman écrit par Tomoka Shibasaki. Asako I & II vient d'être sélectionné au Festival de Cannes, en compétition. Retrouvez la sélection en cliquant ici.

Nous vous présentions une première image l'an passé. Découvrez désormais une affiche japonaise du film dans notre galerie.

