BOX-OFFICE FRANCE: flop pour "Gaston Lagaffe"

Plus grosse sortie de la semaine, Gaston Lagaffe est un flop. Distribué dans près de 600 salles, le film signé Pierre-François Martin-Laval n'attire que 236.756 spectateurs. L'adaptation de la bande dessinée est battue par le film pour enfants Pierre Lapin (495.488 entrées dans 550 salles) et le thriller Red Sparrow avec Jennifer Lawrence (331.963 entrées dans 334 salles).

Dans la brume avec Romain Duris compte 123.997 entrées dans 214 salles. Du côté des plus petites sorties, La Mort de Staline fait un démarrage encourageant avec 61.945 entrées dans 102 salles.

Parmi les anciennes sorties, Ready Player One cumule 1.359.965 entrées en 2 semaines. La comédie Tout le monde debout franchit les 2 millions d'entrées en un mois. La Ch’tite famille en est à 5.415.414 entrées en 6 semaines. Il devrait devenir leader de l'année 2018 en fin de carrière, mais ce score reste bien loin de Bienvenue chez les Ch'tis qui avait franchi... les 20 millions d'entrées.

