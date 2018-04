BURNING: des affiches pour le nouveau Lee Chang-Dong en compétition à Cannes

ne femme et deux hommes sont liés par un étrange événement...

Voici le pitch pour le moment mystérieux de Burning, nouveau long métrage réalisé par le Coréen Lee Chang-Dong. Le réalisateur de Oasis, Secret Sunshine et Poetry signe son premier film en 8 ans. Il vient d'être révélé que ce retour se ferait en grandes pompes puisque Burning a été sélectionné en compétition du prochain Festival de Cannes. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des affiches de Burning ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

