HEUREUX COMME LAZZARO: 1re image de l'ambitieux nouveau film d'Alice Rohrwacher en compétition à Cannes

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau rural resté à l’écart du monde sur lequel règne la Marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis des siècles, la Marquise les exploite, et à leur tour, ils profitent de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la Marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et le mènera au monde moderne...

Voici le pitch ambitieux de Heureux comme Lazzaro, nouveau long métrage de l'Italien Alice Rohrwacher. A l'affiche de ce film: Alba Rohrwacher, soeur de la réalisatrice, mais également Sergi Lopez. Grand Prix à Cannes pour Les Merveilles, la réalisatrice fera son retour au festival dans quelques semaines puisque son film a été sélectionné en compétition. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Une première image de Heureux comme Lazzaro a dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

