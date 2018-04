DÉCÈS: Milos Forman (1932-2018)

Le réalisateur américain d'origine tchèque Milos Forman est décédé. Il tourne en Tchécoslovaquie L'As de pique, Les Amours d'une blonde et Au feu, les pompiers ! avant de quitter l'Europe pour les Etats-Unis. Taking Off est très remarqué en 1971 et remporte le Grand Prix à Cannes mais le cinéaste explose avec Vol au-dessus d'un nid de coucou dans lequel il dirige Jack Nicholson. Le film lui vaut l'Oscar du meilleur réalisateur. Il signe ensuite la comédie musicale culte Hair puis le drame Ragtime avant de remporter à nouveau l'Oscar du meilleur réalisateur pour Amadeus.

En 1989, il réalise Valmont, libre adaptation des Liaisons dangereuses. Nouveau changement de registre quelques années plus tard avec Larry Flint, prix de la mise en scène à la Berlinale, prix qu'il remporte à nouveau pour Man on the Moon dans lequel il met en scène Jim Carrey. Plus récemment, Forman réalise le drame historique Les Fantômes de Goya. Milos Forman avait 86 ans.