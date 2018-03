Berlinale: 14 Apples

14 Apples

Taïwan, 2018

Durée : 1h24

Taïwan, 2018
De Midi Z
Durée : 1h24

Wang Shin-hong, homme d'affaire de Mandalay veut guérir de ses insomnies. Il va donc passer 14 jours dans un monastère, en ne mangeant qu'une pomme par jour.

BONNE POMME

Avec des longs métrages tels que Ice Poison ou Adieu Mandalay, le réalisateur birman Midi Z a commencé à se faire un nom sur la carte mondiale des cinéastes à suivre. Son dernier long métrage en date, le documentaire 14 apples, a été sélectionné à la Berlinale dans la section Panorama. Le pitch de ce film pourrait sembler assez saugrenu : un homme souffrant d'insomnies et dont les affaires se compliquent entame une retraite de 14 jours chez des moines birmans, 14 jours à manger 14 pommes dans l'espoir de soigner ses malheurs.

Cette histoire de pommes est un MacGuffin, mais on assiste malgré tout à une scène cocasse : au marché, une discussion pointilleuse est tenue au sujet des pommes et de leur qualité. Puis le voyage débute. C'est ce que 14 Apples fait de mieux : non pas composer une carte postale exotique, mais s'enfoncer jusqu'au bout du chemin en donnant à voir un décor qu'on n'a peut-être jamais vu. Le cinéaste non plus ne s'était pas aventuré auparavant sur les terres montrées dans 14 Apples, et ce sentiment de découverte est communicatif.

Pendant une assez bonne partie, 14 Apples est quasi-muet. Ici ou là, le silence est rompu et les vannes d'une longue discussion sont ouvertes. Il y a de la place ici pour la méditation, il y a aussi une confrontation plus étonnante des idéaux du bouddhisme à des questions plus triviales. C'est à une curieuse embardée que le réalisateur nous convie, et qui ne se laisse pas figer par les attentes - à l'image d'une surprenante chanson d'amour ayant pour thème... les scooters.