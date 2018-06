First Man raconte la vie de l'astronaute Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune le 21 juillet 1969.

Il s'agit du nouveau long métrage de l'Américain Damien Chazelle après Whiplash et La La Land. Chazelle retrouve son acteur de La La Land, Ryan Gosling. Ce long métrage sortira le 17 octobre en France, probablement après avoir été montré lors des festivals de la rentrée.

En attendant, une première bande annonce a été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

