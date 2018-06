CRYSTAL SWAN: 1res images d'une découverte biélorusse sélectionnée à Karlovy Vary

Evelina est une jeune femme diplômée dont le rêve est de gagner sa vie comme DJ aux Etats-Unis. Mais elle vit dans le Minsk post-soviétique de la fin des années 90...

Voici le pitch de Crystal Swan, premier long métrage de la réalisatrice biélorusse Darya Zhuk. Ce film sera dévoilé lors du prochain Festival de Karlovy Vary, dans la compétition East of the West.

Découvrez des premières images de ce long métrage dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !