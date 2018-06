FID MARSEILLE 2018: la sélection

La sélection du Festival International de Cinéma de Marseille, le FID, a été dévoilée.

Quinze longs métrages composent la compétition internationale, qui fait la part belle aux découvertes. Parmi les noms déjà bien connus, citons l'Espagnol Albert Serra son nouveau film intitulé Roi Soleil en première mondiale.

Dix longs métrages figureront dans la compétition française, parmi lesquels Les Grands squelettes, nouveau film de Philippe Ramos. Une compétition premier film, constituée de 15 longs métrages, mettra en avant les révélations de l'année.

L'un des événements de cette édition sera la projection du monumental An elephant sitting still réalisé par le Chinois Hu Bo, et dont nous vous disons le plus grand bien ici. Autre film-fleuve venu de Chine, Les Âmes mortes de Wang Bing sera également au programme.

Une rétrospective Isabelle Huppert, qui sera l'invitée d'honneur du festival, est organisée. A noter également un focus consacré à l'icône Edie Sedgwick. En tout, ce sont 150 films qui seront projetés.

Le FID Marseille aura lieu du 10 au 16 juillet. Retrouvez la programmation complète sur le site officiel !

