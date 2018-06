BOX-OFFICE US: "Ocean's 8" caracole et renverse "Solo"

Ce n'était pas le pari le plus téméraire de l'univers, mais c'est un pari relevé: Ocean's 8, déclinaison féminine de Ocean's Eleven qui était déjà un remake, a pris la tête du box-office américain. Le film avec Cate Blanchett, Sandra Bullock et Rihanna a récolté 41.5 millions de dollars alors que son budget reste "raisonnable" (70 millions). Il s'agit en fait du meilleur démarrage de la série puisque les trois épisodes masculins sont restés sous les 40 millions - sans inflation, ce nouveau chapitre est en fait au même niveau.

La 2e nouveauté de la semaine est le film d'horreur Hérédité. Porté par un excellent buzz, le film rapporte 13 millions de dollars pour un budget léger de 10 millions. Ce score se situe au-dessus des espérances initiales (autour de 12 millions) et offre un record à son petit studio, A24, spécialisé dans le ciné indépendant. Le précédent record était déjà détenu par un film d'horreur à fort buzz, The Witch, qui avait démarré à 8.8 millions (le film, qui n'a coûté que 4 millions de dollars, a finalement rapporté 25 millions sur le sol américain et 40 millions en tout sur la planète). Débuts manqués en revanche pour le thriller Hotel Artemis avec Jodie Foster: 3.1 millions de dollars pour un budget estimé à 15 millions.

Du côte des anciennes sorties, Solo: A Star Wars Story cède la première place et cumule 176.1 millions en trois semaines. Le blockbuster devrait franchir les 200 millions en fin de carrière. Pour vous donner une idée de la douche froide: le précédent spin-off de la série, Rogue One, avait dépassé les 530 millions, tandis que les deux récents épisodes officiels avaient rapporté 936 et 620 millions de dollars. Avec ses 654.7 millions de dollars rapportés en 7 semaines, Avengers: Infinity War est le meilleur score de la série (623 et 459 millions pour les deux autres chapitres). Deadpool 2, avec ses 278.6 millions en un mois, ne devrait pas battre le précédent chapitre qui avait terminé à 363 millions. Plus modestement, Le Book Club avec Jane Fonda et Diane Keaton est un vrai succès. Produit pour seulement 10 millions de dollars, le film en est actuellement 56.8 millions.

Source

