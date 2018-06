FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 2018: l'affiche officielle dévoilée

On apprenait hier que l'actrice française Sandrine Kiberlain avait été choisie pour présider le prochain jury de la compétition du Festival du Cinéma Américain de Deauville. C'est désormais l'affiche officielle du festival qui a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

L'an passé, c'est le drame The Rider de Chloe Zhao qui avait remporté le Grand Prix. Qui lui succédera cette année ? La sélection sera dévoilée ultérieurement. Le Festival du Cinéma Américain de Deauville célébrera sa 44e édition. Celle-ci aura lieu du 31 août au 9 septembre. Plus d'informations à suivre !

Source: Le Public Système

