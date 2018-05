FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 2018: la présidente du jury dévoilée

La Française Sandrine Kiberlain sera la présidente du jury du prochain Festival du Cinéma Américain de Deauville. L'actrice césarisée pour En avoir (ou pas) (meilleur espoir) et 9 mois ferme (meilleure actrice) succède au réalisateur Michel Hazanavicius, qui l'an passé avait sacré The Rider de Chloe Zhao.

Le Festival du Cinéma Américain de Deauville célébrera sa 44e édition. Celle-ci aura lieu du 31 août au 9 septembre.

La sélection sera dévoilée ultérieurement.

