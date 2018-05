SHIRLEY: Elisabeth Moss dans la peau de Shirley Jackson

Remarquée en début d'année avec son film Madeline's Madeline, sélectionné à Sundance et à la Berlinale, la réalisatrice américaine Josephine Decker prépare un nouveau long métrage intitulé Shirley. Celui-ci raconte l'histoire de l'auteure horrifique Shirley Jackson et de son mari qui un jour accueillent chez eux un jeune couple. Celui-ci va servir d'inspiration à Jackson pour son prochain roman...

C'est Elisabeth Moss qui tiendra le rôle de Shirley Jackson (auteure entre autres du classique d'horreur La Maison hantée). A ses côtés: Michael Stuhlbarg, vu en début d'année dans Call Me By Your Name, La Forme de l'eau ou Pentagon Papers. Le tournage est prévu cet été.

Le précédent film de Decker, Madeline's Madeline, sera visible à Paris en juin à l'occasion du Champs Élysées Festival. Retrouvez notre gros plan sur la programmation en cliquant ici.

